WSJ: Трамп издевался над главой Пентагона из-за задержек с ударом по Сирии

По словам неназванных официальных лиц в Белом доме, президент США Дональд Трамп вступал в конфликты с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом при подготовке авиаударов по территории Сирии, пишет The Wall Street Journal.

В частности, сообщается, что Трамп столкнулся с противодействием со стороны Мэттиса, который выступал за более осторожные и ограниченные действия, чтобы избежать возможного конфликта с Россией.

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Источники также рассказали, что администрация была почти круглосуточно поглощена вопросами, связанными с Сирией, а глава государства издевался над задержками с планированием авиаударов и оказывал давление на Мэттиса для того, чтобы американские вооруженные силы оказали более широкий ответ на действия президента Сирии Башара Асада.

Ранее была опубликована первая видеозапись с Асадом после удара по Сирии.

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