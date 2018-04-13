Посольство в Лондоне назвало три элемента «дела против России»

Посольство России в Великобритании отметило, что письмо советника британского премьера по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, указывает на недостаток свидетельств по данному делу.

«Мы приняли во внимание письмо советника премьера по нацбезопасности генсеку НАТО, опубликованное 13 апреля. Оно является дальнейшей демонстрацией нехватки каких-либо свидетельств вовлеченности России в инцидент в Солсбери. Все «дело» против России построено на трех элементах: идентификации химической субстанции, искусственные выводы и заключения… а также на «разведывательной информации, которую нельзя проверить», — заявили в посольстве.

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Дипломаты также подчеркнули, что факт отправки данного письма «означает, что Великобритания не предоставила союзникам по НАТО содержательной информации, за исключением этой патетики».

Ранее сообщалось, что Британия заявила НАТО о безальтернативности вины России по делу Скрипаля.