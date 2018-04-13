СМИ: российские спецслужбы шпионили за Скрипалями не менее пяти лет

Российские спецслужбы вели наблюдение за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией не менее пяти лет. Об этом сообщает в твиттере Press Association со ссылкой на советника по вопросам нацбезопасности британского премьера Марка Седвилла.

Как отмечается, об этом Седвилл написал в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

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«Российские спецслужбы шпионили за бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалом и его дочерью в течение как минимум пяти лет», — говорится в посте.

Ранее в посольстве России в Лондоне подготовили доклад по инциденту в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, где говорится о сомнениях в наличии юридических оснований для действий британской стороны в ОЗХО.