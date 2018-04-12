Захарова назвала Асада британским парнем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Sky News заявила, что действующий президент Сирии Башар Асад долгое время был лучшим другом Лондона и Вашингтона.

«До химического разоружения господин Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. Господин (Джон) Керри, когда он был в сенате, был в дружеских отношениях с господином Асадом», — сказала Захарова.

Реклама

Она добавила, что некоторое время Асад провел в Британии, где он получал образование офтальмолога.

«Асад провел значительную часть своей жизни в Британии, он не наш парень, он гораздо больше ваш парень», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН.