Президент Шри-Ланки приостановил работу парламента

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приостановил работу парламента до 8 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента печати страны.

«Я, Майтрипала Сирисена, <…> объявляю перерыв в работе парламента с полуночи 12 апреля 2018 года и назначаю датой начала следующей сессии парламента 8 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, президент не объяснил причины приостановки работы парламента страны.

При это ранее парламент Шри-Ланки отклонил предложение президента вынести вотум недоверия премьер-министру Ранилу Викремесингхе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Наджим Разак объявил о роспуске парламента в связи с предстоящими в стране всеобщими выборами.