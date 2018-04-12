Турчак раскритиковал кемеровских членов «Единой России»

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время заседания президиума генерального совета партии раскритиковал желание нескольких регионов провести на особых условиях предварительное голосование перед выборами в региональные парламенты, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Сообщается, что среди регионов, которые попросили предварительное голосование были Северная Осетия, Кемеровская, Костромская Белгородская и Тверская области, Ненецкий автономный округ.

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«Это вам [членам партии в Кемеровской области] не помешало провести определенные организационные изменения, которые прогремели на всю страну, и вы не посчитали это объективным обстоятельством. О чем мы говорим? Это все доводы субъективные. Каким образом открытость процедуры предварительного голосования может повлиять? На что она может повлиять?», — сказал Турчак в ответ на такую просьбу.

Отмечается, что кемеровские представители партии ссылались на трагедию с торговым центром «Зимняя вишня», которая недавно произошла в регионе.

Ранее источник сообщал, что экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву придется пройти через праймериз, чтобы избраться в следующий состав парламента.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.