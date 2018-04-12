Источник: Тулееву придется пройти через праймериз

Спикеру заксобрания Кемеровской области Аману Тулееву придется пройти праймериз «Единой России», если он хочет избираться в следующий состав парламента. Об этом «Газете.Ru» сообщил осведомленный источник в партии.

По словам собеседника «Газеты.Ru», это решение самого Тулеева. Он может принять участие в процедуре, но на общих основаниях.

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Как отмечается, также Тулееву придется поучаствовать в дебатах.

Ранее сообщалось, что совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.

Также стало известно, что Алексей Синицын, экс-глава кемеровского облсовета, подал в отставку в пользу Тулеева.