Захарова: Британия ведет пропагандистскую кампанию против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Великобритании ведут массированную пропагандистскую кампанию против России, используя с этой целью СМИ и потворствуя искажению действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта массированная пропагандистская кампания с задействованием всех видов, средств массовой информации и коммуникации прекрасно вписывается в антироссийскую стратегию Великобритании. Власти этой страны буквально развернули целенаправленную кампанию по искажению действительности», — сказала Захарова.

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Она также подчеркнула, что «такую явную, сшитую белыми нитками кампанию давно мы не видели, по крайней мере, такого масштаба и беспринципности действий».

Ранее Захарова назвала МИД Британии «натуральными наперсточниками», после удаления из твиттера министерства иностранных дел Великобритании сообщения о российском происхождении вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.