В Госдуме отреагировали на поручение Порошенко начать выход Украины из СНГ‍

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал поручение президента Украины Петра Порошенко приступить к процедуре выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ), передает RT.

«Петр Порошенко сегодня публично признал, что его режим в СНГ засиделся, и сам решил пойти на выход, не прощаясь. Впрочем, страны содружества ничего не потеряют от подобного демарша по той причине, что Украина на сегодняшний день не просто агрессивный, но и непредсказуемый член Содружества Независимых Государств. Я надеюсь, что президент Украины понимает, что выход из СНГ не приблизит Украину к Евросоюзу», — сказал Белик.

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По его словам, новое заявление Порошенко — «лишь очередной пиар украинского лидера, толкающего страну на ухудшение отношений с Россией».

Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.