Трамп: Помпео станет отличным госсекретарем

Президент США Дональд Трамп в твиттере выразил уверенность в том, что кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео отлично проявит себя на данной должности.

«Удачи Майку Помпео на сегодняшних слушаниях по его утверждению. Он будет отличным госсекретарем!» — написал Трамп.

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Ранее кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео заявил об окончании мягкой политики США по отношению к России.

По его словам, действия нынешней администрации Трампа дают понять, что стратегия национальной безопасности президента США «по праву назвала Россию угрозой нашей стране».

После отставки Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепа США, ведомство временно возглавляет его первый заместитель Джон Салливан.