Порошенко обнаружил у России «ахиллесову пяту»

Президент Украины Петр Порошенко назвал «ахиллесовой пятой» России ее «агрессию» против Киева. Об этом он сказал в ходе XI Киевского форума по безопасности, выдержки из его речи публикуются на его странице в твиттере.

«Ахиллесовой пятой» России является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни [президент России Владимир] Путин, безусловно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине», — заявил Порошенко.

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Украинский президент также вновь приветствовал санкции США против российских бизнесменов и чиновников. По его словам, деньги, которые бизнесмены потеряли после введения санкций, «никогда не будут потрачены на смертоносные ракеты».

Ранее Порошенко заявил, что Россия пытается сместить эпицентр «гибридной войны» в сердце Украины.