Помпео анонсировал конец «мягкой политики» США в отношении России

Кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео заявил об окончании мягкой политики США по отношению к России, передает РИА «Новости».

«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог», — говорится в письменных показаниях Помпео американскому конгрессу.

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Он также подчеркнул, что действия нынешней администрации американского президента дают понять, что стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа «по праву назвала Россию угрозой нашей стране». Вместе с этим, отметил Помпео, дипломатические усилия в отношении России должны продолжаться.

Ранее сообщалось, что Трамп по-прежнему верит в необходимость хороших отношений c Россией.