Названа дата инаугурации Путина

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в этот день правительство формально уйдет в отставку.

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«7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции», — сказал Медведев.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что инаугурация Путина пройдет 7 мая, передает РИА «Новости».

Инаугурация президента в России с 2000-го года проходит именно 7 мая. По закону президент вступает в свои полномочия в день, когда заканчиваются полномочия предыдущего.

Владимир Путин одержал победу на выборах президента 18 марта, набрав 76,69% голосов.

3 апреля глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России.