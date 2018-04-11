В Совфеде прокомментировали отклонение проекта резолюции по Сирии в СБ ООН

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал непринятие Совбезом ООН резолюции России относительно расследования химических атак в Сирии. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, российская сторона предложила «совершенно разумнейший документ».

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«К большому сожалению, наши противники или те страны, которые находятся под давлением США, перетянули на свою сторону — и получается, что не был принят наш проект резолюции. Это все борьба. Есть проигравшие и победившие, но мы будем настойчиво продолжать работу, биться во все двери. За нами — правда, это самое главное», — сказал Серебренников.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции по отправке миссии ОЗХО в сирийскую Думу.