Советник Трампа по борьбе с терроризмом подал в отставку

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом Том Боссерт подал в отставку, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает Reuters.

«Президент благодарен Боссерту за обеспечение сохранности и безопасности нашей великой страны. Его усилиям по защите родины от террористических угроз, укреплению нашей киберзащиты и реагированию на беспрецедентную серию стихийных бедствий», — сказала пресс-секретарь.

Ранее Трамп заявил об уходе Герберта Макмастера с поста советника президента по национальной безопасности. Также Макмастер прокомментировал свой уход.