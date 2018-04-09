Посол России в Австрии попал в базу данных «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных посла России в Австрии Дмитрия Любинского «за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии», передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.

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В феврале активистка движения Femen обнажилась перед президентом Украины Петром Порошенко во время его визита на бал в Вене. После акции первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, ложно ссылаясь на австрийские СМИ, заявила, что акция Femen была инспирирована послом России в Австрии.

«На основании «доноса» Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины «Миротворец» внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали — сами испугались и поверили», — заявил Хайдаров.

В Femen отметили, что целью акции было известить общественность о недопустимости присутствия на мероприятии «казнокрада Порошенко».