Песков: Путин встретится с Медведевым 10 апреля

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым во вторник, 10 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщили два осведомленных источника и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он ответил утвердительно на вопрос «Газеты.Ru» о том, соответствует ли действительности информация о предстоящей встрече.

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Встреча президента с премьером пройдет накануне ежегодного отчета правительства перед Госдумой, который состоится в среду, 11 апреля.

Ранее сообщалось, что Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На богослужении в храме также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, российские парламентарии, деятели культуры и представители общественности.