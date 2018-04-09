Источник рассказал о разговоре Путина и Эрдогана о Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили последние события в Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.
«Сегодня президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и последние события в Сирии. В ходе разговора Эрдоган выразил обеспокоенность относительно нападений в сирийской Думе и Восточной Гуте», — сказал источник.
Он отметил, что в ходе беседы была подчеркнута необходимость совместной работы для предотвращения гибели мирных жителей и доставки гумпомощи.
По его словам, оба лидера выразили удовлетворение итогами прошедших 3-4 апреля в Анкаре росийско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня и трехсторонней встречи Россия-Турция-Иран по сирийскому урегулированию.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом.
«Разговор был», — отметил Песков.