В Белом доме допускают возможность авиаудара по Сирии

Советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт отвечая на вопрос ведущей программы This Week телеканала ABC о возможности нового ракетного удара США по Сирии ответил, что американское руководство допускает любые варианты развития событий.

«Я бы не стал исключать никаких вариантов. Это ужасные фотографии. Мы расследуем это нападение. Госдепартамент уже выпустил заявление прошлым вечером, а старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и между собой весь вечер и утро», — ответил Боссерт на вопрос ведущей о возможности повторного авиаудара по Сирии.

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Он также подчеркнул, что все «нации и народы согласились по итогам Второй мировой войны, что это (химические атаки. — «Газета.Ru») является недопустимым».

Ранее сообщалось, что Лондон призвал к срочному расследованию химатак в Сирии. С требованием помочь в расследовании предполагаемых химатак также выступили в США. В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.