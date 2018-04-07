МИД Британии пообещал рассмотреть запрос России о встрече Яковенко и Джонсона

МИД Великобритании получил запрос российского посольства на встречу посла Александра Яковенко с главой министерства Борисом Джонсоном. Об этом сообщил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы рассмотрим их запрос и ответим должным образом», — сказал он.

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Ранее российского посольство сообщило, что Яковенко запросил встречу с Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери, в ходе которого были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

При этом в дипмиссии отметили, что не могут дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с МИД Великобритании.