Названо возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американская и северокорейская стороны в настоящий момент рассматривает различные варианты мест, где может пройти встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал отмечал, что переговоры ведутся в тайне, в них участвуют сотрудники разведки обеих стран.

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По данным CNN, представители КНДР предлагают устроить встречу Трампа и Ким Чен Ына в Пхеньяне. Отмечается, что пока неясно, как относится к такому предложению Белый дом.

Другим вероятным местом, по словам источников, может стать столица Монголии Улан-Батор.

После того, как будет выбрана локация, стороны намерены выбрать точную дату и согласовать повестку.