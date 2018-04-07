Саакашвили поделился планами по трудоустройству

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем фейсбуке сообщил о трудоустройстве в качестве лектора в Академии спикеров в Нидерландах.

«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями», — написал он.

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Он также выразил надежду на то, что ему «долго читать лекции не придется», а также, что он сможет использовать свой опыт не для лекций, а «для отстранения олигархов от власти и реальной реформации».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о том, почему дал Саакашвили незаконно пересечь границу.