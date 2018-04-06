Эксперт: обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад, передает НСН.
Экс-переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури, сообщил о договоренности финансирования первой президентской кампании Николя Саркози между европейским политиком и ливийским лидером еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м году.
Дело по обвинению экс-президента Франции Николя Саркози ведется с 2013 года. Сам политик все обвинения отрицает.
«Обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад. Однако, на тот момент следствие в основном базировалось на документе, который в 2006 году был составлен за подписью бывшего директора спецслужб Каддафи Кусы Мусы, в котором шла речь о переводе порядка 50 миллионов долларов или евро.
Именно этот документ был основным в деле, которое было заведено против Саркози в 2013 году. Эту информацию опубликовал интернет-портал «Медиа-пар» во Франции, после чего Саркози подал иск о защите чести и достоинства. Эксперты признали подлинность этого документа сомнительной.
Сейчас же, видимо, у следствия остались показания переводчика, а так же показания французского бизнесмена, ливанского происхождения Зияда Такедина, который говорит, что якобы привозил в конце 2006 — начале 2007 года несколько чемоданов наличных и передавал их лично Саркози и его помощнику, министру внутренних дел Клоду Геану. Однако Такедин путается в своих показаниях, что так же позволяет усомниться в их правдивости», — сказал эксперт.