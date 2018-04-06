Захарова назвала уничтоженных животных Скрипаля «важными свидетелями»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала новость об уничтожении животных отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток — «убрали важных свидетелей». А на самом деле, это действительно «важные свидетели», раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля», — подчеркнула Захарова.

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Она, в частности, обратила внимание на то, что по данными британских СМИ морские свинки Скрипаля умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома.

«То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!!», — написала она.

Захарова также выразила недоумение в связи с тем, что кота бывшего полковника ГРУ усыпили, так как он находился «в стрессовом состоянии».

«Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика? Но и это еще не все. По данным издания, и морских свинок и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом», — отметила Захарова.

Она также указала на то, что о наличии домашних животных дома у Скрипаля знала телкомпания «Би-Би-Си», которая «по каким-то причинам эту информацию скрыла».

Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о состоянии домашних животных Скрипаля.