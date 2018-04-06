Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом

В ходе выступления в университете Дьюка в Северной Каролине Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила уверенность в том, что Россия никогда не будет другом США. Видеозапись ее выступления была опубликована на официальном канале учебного заведения в YouTube.

«В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Однако, вместе с тем, это не значит, что мы не хотим работать с ними», — сказала Хейли.

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Вместе с этим, Хейли подчеркнула, что американская сторона готова работать с Россией тогда, когда ей это нужно. Помимо этого, она заявила, что США также наносят удар, когда им это нужно и «именно так должно быть».

Ранее сообщалось, что США заявили о солидарности с Британией в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля.