Венесуэла отзывает посла из Панамы

Правительство Венесуэлы отзывает своего посла в Панаме для консультаций, заявил в твиттере вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

«Для защиты священных интересов Родины Боливара и венесуэльского народа президент Николас Мадуро принял решение отозвать для консультаций нашего посла в республике Панама… Хорхе Дурана Сентено», — написал он.

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Также власти Венесуэлы приняли решение о прекращении всех полетов в страну панамской авиакомпании Copa Airlines в рамках финансовых и экономических санкций против Панамы.

Ранее правительство Панамы заявило об отзыве посла из Венесуэлы и потребовало у властей этой страны отозвать своего дипломатического представителя.