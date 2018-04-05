Высланные с Украины российские дипломаты попали в базу данных «Миротворца»

В базу данных украинского сайта «Миротворец» попали 12 высланных с Украины российских дипломатов.

В базу попали дипломаты: Андрей Михайлов, Андрей Агафонов, Вадим Басинский, Сергей Семенов, Михаил Смирнов, Юрий Веретенников, Валерий Катуркин, Сергей Антонов, Олег Бойко и Сергей Яковлев.

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Ранее Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, которых выслали из США.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.