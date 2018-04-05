Постпред Британии при ООН сравнила Россию с Мориарти в «деле Скрипаля»

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс в ходе общения с журналистами сравнила Россию с профессором Мориарти, персонажем рассказов Артура Конана Дойла про сыщика Шерлока Холмса, передает РИА «Новости».

«Вчера на заседании исполнительного совета ОЗХО провалилась попытка России включить российских экспертов в расследование ОЗХО. Последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос в Совете Безопасности, российский постпред полюбил аналогии с Шерлоком Холмсом, так что позвольте мне продолжить в этом духе. Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти», — сказала Пирс.

Таким образом она ответила постоянному представителю России при ООН Василию Небензе, который сравнил действия властей Великобритании с методами инспектора Лестрейда, еще одного персонажа рассказов о Шерлоке Холмсе.