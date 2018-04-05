Россия уличила США в пересмотре ключевых международных договоренностей

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты пытаются пересмотреть все ключевые международные договоренности, передает РИА «Новости».

«Безусловно мы имеем дело с администрацией (президента США Дональда Трампа — «Газета.Ru»), которая предпринимает ревизионистские действия на мировой арене, ревизуя практически все ключевые договоренности последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не понимает, какие цели преследуют США. Также Лавров заявлял, что с США сложно договориться. По его мнению, американские власти «пытаются обрушить» договоренности по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию и базовые принципы Всемирной торговой организации.