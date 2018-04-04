Белый дом: мы были жестоки с Россией и продолжим быть такими

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс призвала мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы изменить поведение руководства страны, передает РИА «Новости».

«Мы были жестоки с Россией и продолжим быть таковыми, чтобы она изменила свое поведение», — сказала Сандерс.

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Он подчеркнула, что американская сторона высылает персонал в количестве 60 человек, в то время как другие страны «выслали 4-5 человек» и выразила надежду на то, что другие страны «сделают больше».

Ранее сообщалось, что представители Госдепартамента США предложили России заменить 60 американских дипломатов, ранее высланных из России.

США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд 16 стран Евросоюза 26 марта приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта.