На Украине рассказали о «трехсотлетней» войне с Россией

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил о том, что противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Россия пытается «дестабилизировать обстановку» на территории Украины. По словам замминистра, «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом» продолжатся на территории всей страны «без исключений».

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«Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет», — заметил он.

Ранее в Госдуме отреагировали на обещание Украины задерживать все посетившие Крым суда.