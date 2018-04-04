Захарова посоветовала главе МИД Франции почитать Жюля Верна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану читать Жюля Верна, передает РИА «Новости».

«На правильную мысль нас навел Борис Джонсон тогда с Достоевским. Хотели бы продолжить эту эстафету и напомнить, господину Ле Дриану в связи с его публичными высказываниями по «делу Скрипалей» Жюля Верна», — заявила Захарова.

Реклама

По ее мнению, главе МИД Франции стоило бы прочесть «Детей капитала Гранта».

«Есть такое бесподобное, бессмертное произведение «Дети капитана Гранта. Я не знаю, знают ли его во Франции, но в России его знают, любят. Мне кажется, это настольная книга любого нашего ребенка», — добавила она и процитировала отрывок из шестнадцатой главы этой книги.

Ранее Мария Захарова прокомментировала упоминание главой британского МИДа Борисом Джонсоном «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

Джонсон сравнил дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», в котором «все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают».