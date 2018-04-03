МИД Болгарии: решение о высылке российских дипломатов может быть изменено

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что решение о высылке российских дипломатов еще может быть пересмотрено. Об этом сообщает телеканал bTV.

По ее словам, решение о высылке дипломатов является суверенным, по мере развития ситуации будут идти дальнейшие обсуждения этого вопроса. При этом Захариева добавила, что международное сообщество не оказывало давление на Болгарию по «делу Скрипаля».

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Ранее сообщалось, что Болгария объявила об отзыве своего посла в России для консультаций.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.