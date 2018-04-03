Путин и Эрдоган обсудили дело Скрипаля

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вскользь затронул дело Скрипаля и изложил позицию России.

«Мы вскользь затронули эту тему. Господин президент поставил вопрос на этот счет. Я ему изложил нашу позицию», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре.

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Ранее Путин заявил, что та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания по делу Скрипаля, вызывает удивление.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей, российская сторона категорически отрицает обвинения.