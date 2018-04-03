В НАТО отказались выдавать визы дипломатам из России, заменившим высланных коллег

В НАТО не будут выдавать визы дипломатам из России, которые должны заменить высланных коллег, передает РИА «Новости».

«Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам», — подтвердил замглавы МИД России Александр Грушко.

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Ранее генсек НАТО объявил о высылке семи российских дипломатов.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.