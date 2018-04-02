МИД России высылает черногорского дипломата

МИД России вызвал посла Черногории, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Рамиз Башич был вызван 2 апреля.

«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника черногорского посольства», — отметили в МИД.

28 марта Черногория объявила о высылке российского дипломата.