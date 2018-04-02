Лавров заявил, что в деле Скрипаля западные страны «заигрались»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что массовая высылка российских дипломатов из западных стран произошла под надуманными предлогами, передает РИА «Новости».

«Когда фактов нет,… начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей, вот сокращают возможности для такого диалога путем высылки дипломатов под надуманными предлогами», — сказал Лавров.

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По его словам, не от России зависит, как далеко все зайдет.

«Как в детстве говорили «кто первый начал, тот должен и остановиться». Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим», — пояснил Лавров.

Он добавил, что Лондону не удастся уйти от ответов, когда вопросы по делу Скрипаля публично задают руководители правительств целого ряда государств.

«…слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались», — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Великобритания, США и поддержавшие их страны отбросили все приличия и прибегают к откровенной лжи.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.