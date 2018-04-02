Пушков прокомментировал заявление Порошенко о перемирии в Донбассе‍

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о перемирии в Донбассе.

«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель или [спецпредставителем США на Украине] Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут», — написал Пушков в твиттере.

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Ранее Порошенко назвал «пасхальное перемирие» в Донбассе крайне важным условием для появления в регионе миротворцев ООН.

Как передает РИА «Новости», он также рассказал, что вместе с Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном они обратились к президенту России Владимиру Путину «и «дожали» его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта».