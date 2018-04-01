Эксперт: с управленческой точки зрения Цивилева не ожидает никаких сложностей

Глава совета экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов заявил, что с управленческой точки зрения Цивилева не ожидает никаких сложностей, несмотря на тот факт, что на губернаторе в Кузбассе было завязано многое, передает НСН.

«Мы, наверное, переоцениваем роль и значение Амана Тулеева в истории. Система управленческая была частично завязана на одного человека, но не на конкретного человека, а на лидера Кузбасса, губернатора. С управленческой точки зрения Цивилева не ожидает никаких сложностей», — считает Кузнецов.

Сергей Цивилев, назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области после добровольной отставки Амана Тулеева, обратился к жителям Кузбасса. Цивилев отметил, что принимает область «в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, прежде всего – наши дети».