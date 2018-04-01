В Госдуме прокомментировали отставку Тулеева

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Депутат Государственной думы от Кемеровской области Александр Фокин считает, что население Кузбасса с «пониманием и сожалением» воспримет отставку губернатора области Амана Тулеева, сказал политик в интервью телеканалу RT.

«Отставка Амана Тулеева в сложившей в Кузбассе ситуации будет воспринята населением с пониманием и в то же время с сожалением. Он пришел в регион, когда шахты не работали, шахтеры не получали зарплату по полгода... Сейчас добывается больше 200 млн тонн угля, построены пять угольных портов... Построены десятки миллионов квадратных метров жилья», — сказал Фокин.

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Также он посчитал, что отставка Тулеева по собственному желанию — это достойное решение.

Ранее сообщалось, что полпред президента России в Сибирском федеральном округе отказался комментировать отставку Тулеева.