Путин подписал указ об отставке Тулеева

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию», — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Тулеев подал в отставку.