В НАТО назвали условия для восстановления сотрудничества с Россией

НАТО и Россия возобновят сотрудничество, когда Москва «начнет действовать в соответствии с международным правом», передает РИА «Новости».

Об этом заявил глава военного комитета альянса Петр Павел.

«Мы хотим избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у российских властей нет планов по назначению постоянного представителя России при НАТО, вместо него в Североатлантическом альянсе будет временный представитель.