МИД Канады отреагировал на высылку дипломатов из России

МИД Канады назвал неоправданными принятые Россией меры по высылке канадских дипломатов, передает РИА «Новости» заявление представителя дипломатического ведомства страны.

«Канада сожалеет о неоправданной высылке Россией четверых канадских дипломатов. Мы будем работать над тем, чтобы их отъезд прошел настолько гладко, насколько это возможно», — говорится в сообщении.

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Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В ответ Россия решила зеркально выслать дипломатов данных стран.