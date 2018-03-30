МИД: спецслужбы США пытаются контактировать с высылаемыми российскими дипломатами

В МИД России заявили, что в США возросли случаи провокаций в отношении российских дипломатов, высылаемых из Вашингтона. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным МИДа, с высылаемыми дипломатами пытаются вступить в контакт американские спецслужбы.

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«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» – и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что наблюдают за подобными случаями и фиксируют их.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.