Торгпред России в США попал в список высылаемых дипломатов

Торговый представитель России в США Александр Стадник заявил, что обнаружил себя в списке высылаемых российских дипломатов, когда находился в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом», — сказал Стадник.

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По его словам, «известие о том, что он стал в США персоной «нон грата», дошло до него, когда он находился в Москве на коллегии Минэкономразвития».

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.