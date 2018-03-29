Володин призвал не требовать отставок в Кемерово «на эмоциях»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не торопиться с выводами о виновниках трагедии в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Неправильно, когда вопрос отставок звучит под воздействием эмоций, все-таки нужно исходить из того, что если есть вина, должно быть наказание: и отставки, и более серьезные наказания, например, лишение свободы, а если вины нет, назначать виновных неправильно. Поэтому важно сначала со всем этим разобраться», — сказал Володин.

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Он призвал дожидаться результатов расследования.

Ранее сообщалось, что Украина не станет выдавать России пранкера Евгения Вольнова, сообщившего о якобы 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.