В МИД назвали задержание на Украине судна из России попыткой отомстить за Крым
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона потребовала от Украины освободить членов экипажа рыболовного судна «Норд» и возвратить его владельцу, передает РИА «Новости».
По его словам, произошедшее является очередной «провокационной выходкой» властей Украины в отношении россиян.
«Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства», — заявила Захарова.
Она добавила, что МИДе рассматривают эту акцию как как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России сделанный в марте 2014 года.
«Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна «Норд» законному владельцу», — подчеркнула Захарова.
Ранее производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» обратился в российский МИД, после того как украинские пограничники задержали его судно «Норд».