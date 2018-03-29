Грузия объявила о высылке российского дипломата

Грузия решила выслать одного российского дипломата в качестве солидарности с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа страны

«Министерство выражает солидарность с Великобританией, поддерживает позицию Великобритании и международного сообщества в связи с данным вопросом и, следовательно, считает неприемлемым сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение недели.

Ранее Словакия объявила об отзыве своего посла из Москвы.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.