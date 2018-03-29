Глава МИД Австрии рассказала о навязывании британской позиции по России

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что перед саммитом ЕС британский посол пытался воздействовать на австрийские власти, чтобы побудить их принять «конкретные меры» против России по делу Скрипаля, сообщает Kurier.

Отмечается, что Великобритания предприняла две попытки воздействовать на Австрию. 26 марта австрийские власти заявили, что не поддержат массовую высылку дипломатов.

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«Именно в критические моменты необходимо оставлять (дипломатические – Газета.Ru) каналы открытыми», — подчеркнула Кнайсль.

Ранее сообщалось, что Австрия не собирается высылать российских дипломатов.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.