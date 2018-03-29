Ким Чен Ын хочет встретиться с властями России и США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с представителями Трудовой партии Кореи обсудил возможность проведения официальных встреч с Россией, США, Японией, Южной Кореей и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Asahi.

«Японское правительство выразило желание принять встречу лидеров стран при содействии Ассоциации северокорейских граждан в Японии (фактически японское посольство КНДР — «Газета.Ru»)», — отмечается в издании, которое ссылается на неназванные источники в КНДР и официальные документы.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын встретился с главой Китая в Пекине. После визита лидеры стран обменялись приглашениями. Также ранее стало известно, что первая встреча лидеров США и КНДР должна пройти в мае этого года, точная дата в данный момент неизвестна.